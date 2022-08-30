تسلق السور وحاول سرقة شبله.. أسد يفتك برجل ويلتهم جسده بحديقة الحيوان بغانا

جدة - نرمين السيد - وهاجم الأسد الرجل الذى تسلق سياج حديقة الحيوان، فى محاولة لسرقة شبله، فأوقعه قتيلًا ثم التهمه فيما بعد.

وأوضح بينيتو أوسو بيو، نائب الأراضى والموارد الطبيعية أن الاقتراب من صغار الحيوانات يشعرها بالخطر، لذلك يجب الحذر جيدًا، مضيفًا أنهم يطلبوا من الزائرين الكف عن فعل أى شىء من هذا القبيل.

وتم استدعاء رجال الشرطة إلى مكان الحادث لإخلاء الجثة حيث بدأت التحقيقات.

وأشارت السلطات إلى أن الأسد وأنثى الأسد واثنين من الأشبال فى أمان وبقوا فى حديقة الحيوان، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

ولفت بيان الشرطة إلى أنه بعد الفحص الطبى الشرعى اللازم لموقع الحادث، تم نقل الجثة وإيداعها فى مشرحة مستشفى الشرطة لحفظها وتشريحها.

وأضاف البيان أن الشرطة تعمل مع إدارة حديقة الحيوان ولجنة الغابات للوصول إلى حقيقة هذا الحادث المؤسف.