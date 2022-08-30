لتنقية المياه وإعادة استخدامها.. سامسونج تعمل على تطوير المرحاض المنزلى

جدة - نرمين السيد - واستهدف التطوير الأولى للمرحاض المنزلى، تنقية مياه الصرف وإعادة استخدامها.

ومن خلال التعاون مع مؤسسة "بيل ومليندا جيتس" الخيرية، يحرص النموذك على تنقية المياه، ويتم ذلك عن طريق قتل الكائنات الحية الدقيقة فى النفايات البشرية، من خلال المعالجة الحرارية والمعالجة الحيوية، وفقا لما جاء فى "العربية".

وأشارت سامسونج إلى أن تلك الوسائل تعمل على تحويل النفايات السائلة والمواد الصلبة المنبعثة حتى تصبح أكثر أمانا على البيئة.

وتم اللجوء إلى تلك الفكرة بسبب قلة المياه فى بعض المناطق الفقيرة، لذا يساهم فى تنقية المياه وإعادة استخدامها من جديد.

وأضافت سامسونج أنها تعتزم منح التراخيص بدون حقوق ملكية لبراءات الاختراع، لأجل مساعدة البلدان، كما تسعى مع مؤسسة جيتس الخيرية للحصول على شركاء فى صناعته حتى يتم طرحه فى الأسواق.