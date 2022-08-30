جدة - نرمين السيد - وأشار التطبيق إلى أنه يمكن استخدام ميزة "Spaces" لأجل الاستماع إلى المدونات الصوتية المعروفة فى مختلف أنحاء العالم. وتعد ميزة "Spaces" من المزايا التى أضافها تويتر مؤخرا، لأجل منافسة المحادثات الصوتية فى "كلوب هاوس". ويمكن للمستخدم الدخول إلى مركز المدونات الصوتية على علامة التبويب Spaces، ووقتها سيظهر أمامه التدوينات المناسبة. وتسمح الميزة الجديدة للمستخدمين سواء عبر أندرويد أو "ios" بترتيب التدوينات صعودا وهبوطا، من أجل تخصيص أكبر للتدوينات وفقا لتفضيلات المستخدم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لسماع التدوينات.. تويتر يطرح ميزة «Spaces» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.