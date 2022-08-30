يحب العناق.. تمساح يتنافس فى مسابقة للحيوانات الأليفة بأمريكا

جدة - نرمين السيد - ويبلغ عمر التمساح 7 سنوات، ومن المعروف عنه أنه "يحب العناق". ويتصدر التمساح فى تلك المسابقة التى يشارك فيها حيوانات بمختلف الأشكال والأحجام والأنواع. ويتمتع التمساح بحصوله على أكثر من 68 ألف متابع عبر حسابه على "تيك توك"، وفقا لما جاء فى صحيفة "نيويورك بوست". ويشتهر ذلك التمساح الذى يدعى "WallyGator" بأنه "حيوان دعم عاطفى"، كما أنه فى حالة فوزه بمسابقة الحيوانات الأليفة فى أمريكا سيحصل على جائزة 10 آلاف دولار أمريكى.

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