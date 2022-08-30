أبل تطرح ساعة ذكية جديدة بمواصفات مبهرة

جدة - نرمين السيد - وخلال الحدث الضخم، تقدم أبل ساعة ذكية جديدة تتمتع بتصميم مختلفة وبشاشة أكبر حجما مما سبق. وتطرح أبل ساعتها الجديدة التى تحمل اسم "Apple Watch Pro" وتتميز بتصميم شاشتها المسطحة التى بها انحناء دقيق نحو الحواف. ويبلغ قياس الساعة 47 ملليمتر، كما تحتوى على شاشة بحجم 1.99 بوصة، لذا تعد أكبر حجما مقارنة بالموجودة حاليا والتى تبلغ 1.77 بوصة. وكشفت أبل عن طرحها لساعة "Apple Watch 8" والتى تأتى بمعالج جديد يجعلها تتمتع بسرعة كبيرة وأداء أفضل. كما يتوفر بها تقنية طبية جديدة وهى مستشعر لقياس درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب وتتبع نسبة الأكسجين فى الدم والنوم.

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