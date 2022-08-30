بسبب شهامته.. وفاة منقذ المرأة من تحت عجلات مترو لندن

جدة - نرمين السيد - وتسببت شجاعة رجل فى وفاته، بعد محاولاته لإنقاذ امرأة سقطت على قضبان المترو.

وتمكن الرجل بمحطة كينج كروس فى لندن، من إنقاذ المرأة وسحبها بعيدا، ولكنه لم ينجح فى نجاه نفسه.

وبعد الحادثة تم نقل المرأة إلى المستشفى لتلقى العلاج إثر إصابتها فى الرأس، ولكن الرجل سرعان ما توفى أسفل عجلات مترو الأنفاق.

وبدأت الشرطة تحقيقاتها، واعتقلت رجلا تم الاشتباه به لمحاولته بدفع المرأة من فوق محطة مترو الأنفاق لقتلها.

وأوضح متحدث باسم الشرطة البريطانية، أنه تم استدعاء الضباط إلى محطة مترو الأنفاق كينج كروس بعد تداول أخبار بدفع مرأة نحو قضبان ولكن تم رجل من إنقاذها.

وأَضاف: "لحسن الحظ، لم تصب المرأة بأذى، لكنها تعرضت لصدمة شديدة وبينما لا تزال التحقيقات فى الحادث فى مرحلة مبكرة، لا يُعتقد أن الاثنين كانا يعرفان بعضهما البعض، وقد تم نقلهما إلى مستشفى لتلقى العلاج من إصابات فى الرأس".