«الحزن تحول لفرح».. أردنية أنقذت والدها من الإفلاس (صور)

جدة - نرمين السيد - فى التفاصيل، وبحسب البيان الإماراتية، فإن والد الفتاة افتتح مطعما للشاورما قبل أيام، لكن الإقبال عليهم كان ضعيفا للغاية ما جعله يمكث فى المحل لـ 3 أيام متتالية.

وفى مكالمة هاتفية جمعت الأب بابنته، أخبرها بأنه سيغلق المحل، وسضطر لإلقاء الشاورما فى القمامة، إلا أن الشابة الأردنية لم تستسلم وانقذت والدها.

وكتبت الفتاة منشورا بما جاء فى نص المكالمة، وقصة كفاح والدها طوال السنوات الماضية، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وسرعان ما تفاعل رواد الموقع مع الرسالة، وسجلت صفحة المطعم الرسمية إعجابات تجاوزت الـ 160 ألفا بعدما كان يتابعها 47 ألف شخص فقط.

ولفتت الفتاة إلى أن والدها الذى تخطى الستين من عمره، كان يعمل دائمًا فى مطاعم، وقرر فى النهاية أن يفتح المشروع الخاص به إلا أنه تفاجأ بعدم إقبال الزبائن عليه.

وبعد منشور الفتاة زادت الطلبات بشكل غير مسبوق على المطعم، ونفدت الكميات الموجودة، ما جعل ابنه الرجل تكتب رسالة أخرى توجه فيها الشكر لشعب عمان، موضحة أنه هذا الفعل ليس متسغربا عليهم، ومؤكدة أن حزن الأسرة تحول لفرح.

إلى ذلك، أجرى نايف استيتية، وزير العمل الأردنى، زيارة إلى المطعم، وحرص على طمأنه الرجل الستنى مشيدا بجهوده وعمله ومؤكدا دعم السلطات له.

ووجه الوزير الشكر للفتاة التى أنقذت والدها، والتى لم تعبأ بالتعليقات السلبية على المنشور.