لحظة وفاة عجوز بعد دخوله المسجد لأداء صلاة الفجر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى ذهول فيديو يوثق وفاة عجوز فلسطينى يدعى رضوان شكشك أبو بلال، من سكان مدينة رفح بقطاع غزة، أثناء دخوله لأداء صلاة الفجر على باب أحد مساجد مدينة غزة.

وكشف رواد التواصل أن العجوز الفلسطينى كان من رواد بيوت الله، وعندما دخل مسجد عباد الرحمن، بمدينة رفح جنوب قطاع غزة من أجل أداء صلاة الفجر، بدت عليه علامات التعب الشديد، وبمجرد دخوله إلى المسجد، وخلع نعليه من أجل الصلاة سقط فجأة على الأرض، حيث وافته المنية.

وفى هذا السياق، قال أحد رواد السوشيال ميديا، ويدعى جميل مطاوع، والذى يبدو أنه كان يعرف تاريخ الفقيد الراحل، عبر حسابه على تويتر: "رحل قبل قليل الحاج الفاضل رضوان شكشك أبو بلال من أهل الصف الأول لحظة دخوله مسجد عباد الرحمن الجنينة رفح لأداء صلاة الفجر رحمة الله عليه".