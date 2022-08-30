سحابة نادرة بألوان قوس قزح فى الصين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تمت مشاركة الفيديو على موقع "تويتر"، وقد انتشر بشكل كبير، ويبدأ الأمر بلقطة بانورامية للسماء حيث يمكن رؤية صورة واضحة لسحابة قوس قزح جميلة بشكل لا يصدق وهى تزين السماء.

يبدو المشهد بالتأكيد وكأنه مأخوذ فيلم خيال علمى عندما تضاء السماء بألوان زاهية أثناء هبوط مركبة فضائية غريبة، كما حصد الفيديو أكثر من 27.6 مليون مشاهدة وأطنانًا من التعليقات وردود الأفعال.

وفقًا لموقع "Newsflare"، تم تصوير الفيديو المذهل فى مدينة هايكو بمقاطعة هاينان فى الصين فى 21 أغسطس.

"سحابة الوشاح"، المعروفة أيضًا باسم "بايلوس"، تتشكل بسبب تبريد وتكثيف الهواء الرطب الذى يتم دفعه لأعلى وفوق الذروة.

عندما يكون ضوء الشمس فى الزاوية اليمنى، ينحرف الضوء بين القطرات وبلورات الجليد فى السحابة، مما يخلق لون قوس قزح".