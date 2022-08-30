دعاء إذا قلته 4 مرات صباحا ومساء أعتقك الله من النار

جدة - نرمين السيد - دعاء العتق من النار

وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "عن أنس بن مالك، رضى الله عنه، أن النبى الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم، قال: "من قال حين يصبح أو يمسى: "اللهم إنى أصبحت "وفى المساء يُقال أمسيت" أشهدك وأشهد حملة عرشك ولائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك له وأن محمدا عبدك ورسولك"، أعتق الله ربعه من النار، فإذا قالها مرتين أعتق الله نصفه، فإذا قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه، فإذا قالها أربع مرات صباحا ومساء أعتقه الله كله من النار".

حكم قول العامة "ربنا افتكره"

أكدت دار الإفتاء، إن ما انتشر على ألسنة المصريين من قولهم "ربنا افتكره" عند سؤالهم عن شخص توفاه الله تعالى، ولم يعلم السائل بوفاته بحيث يتبادر إلى ذهن السامع على الفور دون حاجة إلى قرينة أو توضيح أن المسؤول عنه قد توفى، وانتقل إلى رحمة الله تعالى، لا حرج فيه شرعا.

وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، أنه لا يجوز إساءة الظن بحمل معناه على ما يدل عليه ظاهره اللغوى من نسبة سبق النسيان إلى الله تعالى، حاشاه سبحانه وتقدس شأنه، بل الواجب حمله على المعنى المجازى العرفى الحسن وهو الرحمة.

وأشارت إلى أن المقولة من المصريين متضمنة التعبير عن رجائهم خروج المتوفى من ضيق الدنيا إلى سعة رحمة الله بعد الموت الذى لا يضام من ضمه إلى رحابه، ومتضمنة كذلك التعبير عن أن الوفاة فى حد ذاتهـــا راحة للمؤمن من عناء الدنيا وشقائها، وهذه كلها معان حسنة، وردت بهـــا النصوص الشرعية وعبرت عنها الشخصية المصرية.