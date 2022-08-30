آبل تتجه إلى إطلاق طرازات ماك بوك برو.. فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لتقرير جديد من وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، فإن متغيرات "ماك بوك برو" مقاس 14 بوصة و16 بوصة قيد التطوير بالفعل وقد بدأت آبل بالفعل فى اختبارها.

ويقول المصدر، إن شركة آبل لديها خطط لإصدار أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة المتميزة "فى وقت مبكر من هذا الخريف".

وكان من المتوقع أن تقوم الشركة بإطلاقها فى وقت مبكر قليلاً، ولكن بسبب مشكلات سلسلة التوريد، سيتأخر إنتاج "ماك بوك برو" الجديد.

توقع محلل "آبل" الشهير "مينج تشى كو"، مؤخرًا أن الإنتاج يمكن أن يبدأ فى الربع الأخير من عام 2022.

يقال إن رقائق "Apple M2 Pro" و"M2 Max" الجديدة يمكن أن تعتمد على عملية "3 نانومتر"، فيما تزعم بعض التقارير أن الرقائق الجديدة ستظل "5 نانومتر".

آبل

على أى حال، من المرجح أن تقدم شرائح الجيل التالى أداءً وكفاءة أفضل مقارنةً بشرائح "M1 Pro" و"M1 Max" الأقدم التى تعمل على تشغيل طرازات "ماك بوك برو" الحالية مقاس 14 بوصة و16 بوصة، حيث قد تنتقل "آبل" من عملية "TSMC" القياسية 5nm (N5) لعملية N5P أكثر تقدمًا.

قد لا يحصل "ماك بوك برو" القادم على ترقية كبيرة من حيث التصميم، وهذا ليس مفاجئًا على الإطلاق بالنظر إلى إطلاق حواسيب 2021 المحمولة فى أكتوبر بتصميم جديد.

يمكن للأجهزة الاحتفاظ بمنافذ مثل "MagSafe" و"HDMI"، ومن المحتمل أن يكون لديهم شاشة محززة رأيناها على الطرز القديمة أيضًا.

بصرف النظر عن ذلك، من المحتمل أن يتميز جهاز "ماك بوك برو" الجديد بكاميرا بدقة 1080 بكسل وإطارات رياضية رفيعة.

شركة آبل

فى غضون ذلك، تستعد "آبل" لاستضافة أحدث حدث لها فى آيفون 14، والذى سيعقد فى 7 سبتمبر المثبل.

وفى الحدث، سنرى إطلاق سلسلة آيفون 14، ومن المتوقع أيضًا أن تقدم "آبل" طراز "آيفون 14 ماكس" جديدًا.

إلى جانب أجهزة آيفون الجديدة، يُشاع أيضًا أن الشركة ستعلن عن ساعة ذكية جديدة، وسماعات "إيربودس برو"، وأجهزة أخرى.