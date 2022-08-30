واقعة هزت الهند.. لص يخطف رضيعا من حضن أمه بسهولة ويهرب بالقطار (فيديو)

جدة - نرمين السيد - حيث التقطت كاميرات مراقبة مثبتة فى محطة ماثورا شمال شرق البلاد حادثة مرعبة.

أظهر مقطع الفيديو لصًا يقتلارب من امرأة مشردة تنام رفقة رضيعها على الرصيف، ليقوم بحمله فى كل هدوء ويركب القطار هاربًا.

وشكلت الشرطة فرق بحث مساعدة مواطنين غاضبين من تلك الفعلة، بعد اكتشاف الأمر، بحسب "العربية".

وأشارت السلطات إلى أن عملية البحث عن اللص لا تزال جارية حتى الآن.

يذكر أن تلك الحادثة التى وثقتها كاميرات المراقبة شكلت صدمة للشعب الهندى، وسط مطالبات بضبط الفاعل وإنزال أشد العقوبات عليه.