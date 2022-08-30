توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022.. نصائح فى العمل وتحسن عاطفى

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

اقترض المال ووازن بين دخلك ومصروفاتك، وابحث عن العلاقة العاطفية التى تشعر فيها بالسعادة والأمان.

الثور

حافظ على شغفك لتكن مميزًا فى عملك، وابحث عن شريك الحياة الذى يتوافق مع صفاتك الشخصية.

الجوزاء

اجتهد وطور من نفسك وحسن أدائك، واقضى وقتًا رومانسيًا مع شريك حياتك ليشعر بالسعادة.

السرطان

ضع خطة فى العمل تكون ملائمة للظروف المحيطة، واطلق لقلبك العنان للعثور على النصف الثانى.

الأسد

رشد من نفقاتك وواصل السعى لتحسن مكانتك فى العمل، واحتوى شريك حياتك وتحدث معه بشفافية.

العذراء

تعاون مع فريق العمل لتحققوا الأهداف، واعترف بمشاعرك لمن تحب ولا تضيع الفرصة.

العقرب

استغل الفرصة المتاحة أمامك وحسّن وضعك المهنى، وحكم عقلك بعض الشىء فى الأمور العاطفية وفكر جيدًا.

الميزان

جدد من طريقة تفكيرك لتحقق أهدافك فى العمل، وحاول أن تفهم شيك حياتك أكثر وتحدث معه وانصت له جيدًا.

الجدى

استغل مهارتك واحترافيتك فى العمل لتصل إلى ما تريد، حاول إيجاد حلول للمشكلات العاطفية ولا تهمل شريك حياتك.

القوس

احرص أن تكون لبقًا ودبلوماسيًا فى عملك، واصطحب شريك حياتك لنزهه وقدم له الهدايا.

الحوت

وحاول أن تكون خفة ظلك هى سلاحك لتحسين علاقتك بزملائك ورؤسائك بالعمل، وتعامل مع شريك حياتك بحنكة وذكاء لتحتويه.

الدلو

التزم بقواعد العمل ولا تخرج عن الإطار، وسيطر على انفعالاتك وفكر جيدًا قبل اتخاذ أى قرار يتعلق بحياتك العاطفية.