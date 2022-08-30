لإلغاء كتم الصوت.. Google Meet تستعين بميزة من منصة Zoom

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الشركة أن Google Meet سيمنح المستخدمين قريبًا القدرة على إعادة الصوت عن طريق الضغط باستمرار على مفتاح المسافة، وكتم الصوت مرة أخرى، وذلك فى تحديث جديد لمدونة Google Workspace.

وإذا كنت تستخدم Zoom بشكل متكرر فقد تبدو هذا الميزة تشبه إلى حد كبير ميزة الضغط، والتحدث، وذلك لأنها فى الأساس نفس الشىء، من الواضح أن Zoom لم تحدث ثورة فى هذه الميزة ولكنها تجعلها متاحة بسهولة أثناء مؤتمرات الفيديو، والتى تكون فى متناول الأيدى عندما تريد أن تتناغم أثناء اجتماع ولكن لا تريد البقاء غير كتم الصوت لفترة طويلة.

ويتمتع Webex بقدرة مماثلة، بينما يتيح لك Microsoft Teams إلغاء كتم الصوت باستخدام اختصار "Ctrl + Spacebar".

وأشارت جوجل إلى أنها ستبدأ فى طرح نسختها من الاختصار لجميع مستخدمى Workspace فى 9 سبتمبر، ولكن قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 15 يومًا حتر تراه، وبمجرد وصوله، لن يتم تشغيله افتراضيًا، لذا سيتعين عليك تمكينه من إعدادات Google Meet.