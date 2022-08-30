Valve تختبر تطبيق Steam للهاتف المحمول

جدة - نرمين السيد - وتخطط Valve على إصدار جديد من تطبيق الهاتف المحمول، كما دعت الشركة مستخدمى Steam
لاختبار تجريبى لإصدار Android و iOS المعاد تصميمه.
ويضيف التطبيق الجديد بالإضافة إلى الميزات السابقة، إشعارات أكثر ذكاءً ودعمًا متعدد الحسابات وطريقة جديدة لتسجيل الدخول إلى حساب Steam الخاص بك بدلًا من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والتحقق من Steam Guard يمكنك استخدام رمز الاستجابة السريعة لتبسيط العملية.
وعلى الرغم من عدم وجود تاريخ إصدار عام للتطبيق المعاد تصميمه حتى الآن، فإن الإصدار التجريبى من iOS يقتصر على 10000 مشارك متزامن بسبب قيود TestFlight من شركة أبل.
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