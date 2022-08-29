«عطل فنى» يؤجل أحلام «ناسا» الفضائية على القمر

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن يستمر إرجاء هذه المهمة التى تشكل انطلاق برنامج "أرتيميس" الفضائى الأمريكى للعودة إلى القمر، لبضعة أيام على الأقل.

حيث من المرجح أن يتم تأجيل الإطلاق ليوم الجمعة القادم، وإذا حدث تأخير أو تأجيل آخر فسوف يكون الإطلاق فى 5 سبتمبر، وفقًا لما قالته "فرانس برس".

لكن يتعبن فى بادئ الأمر تقويم المشكلة من جانب فرق ناسا قبل تحديد الموعد الجديد.

وكشفت "الأسوشيتد برس" أن تسربات الوقود وصدع محتمل تم اكتشافه خلال الاستعدادات النهائية للإقلاع أدى لتأخير إطلاق الصاروخ الجديد نحو القمر.

ومع اقتراب دقائق الإطلاق الثمينة، توقفت "ناسا" مرارًا وبدأت فى تزويد صاروخ نظام الإطلاق الفضائى بالوقود بما يقرب من مليون جالون من الهيدروجين والأكسجين شديد البرودة بسبب التسرب.

وتأخرت عملية تزود الصاروخ بالوقود لما يقرب من ساعة بسبب العواصف الرعدية قبالة مركز كينيدى للفضاء فى فلوريدا.

وظهر التسرب فى نفس المكان الذى شهد تسربًا أثناء التجربة التى تمت فى الربيع، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وأوضح المسؤولون أنه بعد ذلك ظهر تسرب ثان على ما يبدو فى أحد الصمامات.

وفى وقت لاحق من صباح اليوم الإثنين تم رصد صدع أو عيب آخر فى المرحلة الأساسية، وهى عبارة عن خزان الوقود البرتقالى الكبير الذى يحتوى على 4 محركات رئيسية، مع ظهور الجليد أو الانجماد حول المنطقة المشتبه فيها، بحسب مسؤولى "ناسا".

وبدأ المهندسون فى دراسة استفحال الأمر.

وكان من المقرر إطلاق الصاروخ، صباح اليوم الإثنين فى رحلة تجريبية فى مهمة لوضع كبسولة الطاقم التى تحتوى على 3 دمى، فى مدار حول القمر.

ويعتبر الإطلاق حدثًا مهمًا كبيرًا فى سعى واشنطن لإعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر للمرة الأولى منذ انتهاء برنامج أبولو قبل أكثر من 50 عامًا.