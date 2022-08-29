iPhone 14.. الاتصال بالأقمار الصناعية أحدث تسريب عن الهاتف المنتظر

جدة - نرمين السيد - ونشر المسرب الصينى صورا لشاشة الهاتف الجديد عبر حسابه الرسمى على تويتر، أوضحت أن إصدار آيفون يأتى بكاميرا داخل الشاشة، فيما ظهرت الشاشة بدون نوتش، الأمر الذى حاز إعجاب وتقدير محبى الهواتف.

وأفادت تقارير صحفية أن آيفون حركت رموز الاتصال والبطارية فى إصدارها الجديد إلى الأسفل، بينما سيأتى آيفون 14 بميزة جديدة هى الأولى من نوعها فى عالم الهواتف الذكية، وتتمثل في قدرته على الاتصال بالأقمار الصناعية.

وتتيح تلك الميزة لهواتف iPhone 14 الاتصال بالشبكة دون أى تقطيع حتى فى الأماكن النائية، وسيصبح بإمكان المستخدمين الاتصال بالإنترنت، سواء كانت المنطقة المتواجدين فيها تدعم تغطية شبكة 4G و 5G أو لا.

إلى ذلك فيمكن للأشخاص الذين سيقتنون الهاتف الجديد إرسال رسائل الطوارئ أيضا عبر الأقمار الصناعية، ما يمثل طفرة جديدة فى عالم الاتصال.