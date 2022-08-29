ظبى يقتل حارسه فى حديقة حيوان سويدية

جدة - نرمين السيد - وبحسب "البيان" الإماراتية، فإن الرجل كان يعمل حارسا فى حديقة الحيوانات، وتعرض لهجوم من قبل ظبى.

وقالت الشرطة السويدية، إن الرجل كان يحاول أن ينقل الظبى إلى الحظائر، لكن ولسبب غير معروف حتى الآن هاجمه بشده، ما أدى إلى مصرعه.

ولفت إلى أن الظبى ينتمى لنوعية "إيلاند"، المعروفة بضخامتها، مشيرا إلى أن الحار يتمتع بخبرة طويلة فى التعامل مع الحيوانات.

وأكد شاهد عيان، وهو صديق للرجل المتوفى، أن هجوم الحيوان أمر مستغرب حيث لم يحدث من قبل، متابعا: "حاولنا إطعام الظبى لكنه هجمنا بقوة".