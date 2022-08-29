إغلاق أكبر متجر للإلكترونيات فى العالم

جدة - نرمين السيد - وبحسب "الإمارات اليوم" فإن المتجر يقع فى مدينة شنتشن بجنوب الصين، ويقصده الزوار من مختلف أنحاء الصين. وخلال الأيام الأخيرة، رصدت الصحة الصينية 9 إصابات بفيروس كورونا، داخل المركز التكنولوجى، الذى يقع فى منطقة يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة. كما تم الكشف عن حالتين جديدتين أمس، لم تظهر عليها أى أعراض، وهو ما أثار المخاوف، فكان القرار السالف ذكره.

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