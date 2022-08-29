غزالة تثير الرعب داخل متجر أمريكى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ورصد الفيديو المتداول الغزالة ذات الذيل الأبيض وهى تتجول فى المتجر، الكائن بولاية "ميتشيغان" الأمريكية.
وقال مصور الفيديو، إنه أثناء التسوق صدم بعد أن رأى فوضى فى المتجر، ليجد الغزالة تجرى وراء الزبائن، موضحا أنها ظلت لمدة 20 دقيقة، حتى تمكنت الشرطة من إخراجها.
وبحسب "سبوتنيك" أكد مصور الفيديو، أن رجال الشرطة صنعوا ممرات عبر عربات التسوق ومن خلالها وجهوا الغزالة لمغادرة المتجر.
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