السن المناسب لتعليم الأطفال البرمجة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المعروض عبر شاشة "إكسترا نيوز" أن السن الأفضل لدخول الطفل عالم الإنترنت عندما يبلغ من العمر 12 عامًا، أما دخول مجال البرمجة فيكون من السادسة.

ونصح أولياء الأمور بشراء "تابلت" للطفل بدلا من الهاتف، إذ يساعد ذلك فى مشاركته الأعمال التى يقوم بها، والتمكن من الإشراف على تحركاته.

وبين أن البرمجة هى كل ما يخص بناء أى تطبيق، مثل الألعابن ومواقع التواصل الاجتماعى، وغيرها.

وشدد على ضرورة حماية "الجهاز" الخاص بالطفل من البرامج الخبيثة حتى لا يتم اختراقه، مع إلغاء عمل الكاميرا، والمسجل الصوتى.