العمر مجرد رقم.. قصة سيدة سبعينية تدرس فى الثانوية الأزهرية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - الدكتورة نهلة الصعيدى، رئيس مركز تطوير تعليم الوافدين بالأزهر الشريف، كشفت لـ برنامج "هذا الصباح" المعروض عبر شاشة إكسترا نيوز، تفاصيل قصة السيدة، موضحة أنها روسية الجنسية، وتدى "بوستانوفا مروة"، وجاءت لتدرس فى الأزهر منذ العام 2016.

وبينت أنها من مواليد 1954، وفور مجيئها لمصر تعلمت اللغة العربية، حتى تتمكن من الدراسة، وحفظ القرآن الكريم، مشيرة إلى أنها مجتهدة ودائما فى المقدمة إلا أنها رسبت مرة واحدة فى الشهادة الإعدادية لظروف خاصة كانت تمر بها.

وأشارت إلى أنها الآن على أعتاب دخول الجامعة، ولها ابنه تدرس أيضا فى الأزهر، موضحة أن إقبال كبار السن على الدراسة فى الأزهر زاد خلال السنوات الماضية، ما دفع إلى تشكيل برنامج خاص بهذه الفئة.

ولفتت إلى أن برنامج كبار السن اعتمد منذ 3 سنوات من المجلس الأعلى للأزهر، ويحظى باهتمام بالغ من شيخ الأزهرالدكتور أحمد الطيب، ولاقى قبولا واسعا.