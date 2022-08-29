97 بوصة.. إل جى تستعد لطرح تلفزيون فريد من نوعه

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة فى بيان لها إنها ستعلن تفاصيل الجهاز الجديد، خلال مشاركتها فى معرض "آى.إف.أيه"، المقرر إقامته فى العاصمة الألمانية برلين. ويأتى التلفزيون الجديد بشاشة مقاس 97 بوصة، وسيطرح للبيع أمام الجمهور فى أواخر العام 2022، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية. وتحتل "إل. جى" المركز الأول عالميا فى سوق الشاشات التلفزيونية، حيث بلغت مبيعاتها فى النصف الأول من 2022، نحو 1.69 مليون جهاز، وهو ما يعادل 62% من إجمالى المبيعات الخاصة بأجهزة التلفاز.

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