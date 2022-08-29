ناد ليلى مكتظ.. هيلارى كلينتون ترقص فى قرطاجنة بالكعب العالى

جدة - نرمين السيد - دعمت المرشحة السابقة لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، هيلارى كلينتون، رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، التى تعرضت لانتقادات بعد انتشار مقطع فيديو تظهر فيه وهى ترقص مع أصدقائها.





مارين اضطرت إلى إجراء اختبار مخدرات، بعد مطالبات من المعارضة، إلا أنه رغم النتيجة السلبية، أفقدها الفيديو الكثير من شعبيتها. ونشرت هيلارى، صورة تعود لعام 2012، وهى ترقص فى ناد ليلى مكتظ، حين كانت وزيرة للخارجية الأمريكية، فى إطار دعمها لرئيسة وزراء فنلندا. وكتبت كلينتون -فى التغريدة-: "كما قالت آن ريتشاردز (السياسية الأمريكية وحاكمة ولاية تاكسس السابقة): "جنجر روجرز (الفنانة الأمريكية) فعلت كل ما فعله فريد أستير (الراقص الأمريكى)، لقد فعلته بالعكس وبالكعب العالى". وأضافت: "ها أنا فى قرطاجنة (مدينة إسبانية) عندما كنت هناك لحضور اجتماع كوزير للخارجية". ووجهت كلينتون رسالة إلى رئيسة وزراء فنلندا: "استمرى بالرقص".

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