غزال يتجول فى متجر: تجاوب مع الناس ولم يصدر ضجيجا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونقلت الوكالة عن كونى ماكجينيس، إحدى المتسوقات -التى صورت مقطع الفيديو- قولها، إن الغزال كان يصدر ضجيجا وهو يتحرك فى المتجر.

وقالت ماكجينيس: "فوجئت عندما شاهدت الغزال أمامى، بدا مرتبكا ولا يعرف كيف يخرج من المتجر".

وأضافت: "اتصلت بالشرطة التى تواصلت بدورها مع القسم المتخصص بضبط الحيوانات والذى حضر وأمسك الغزال".

ماكجينيس ذكرت أنه "لم يظهر الغزال أى رد فعل عنيف، ولكنه تجاوب مع الأشخاص الذين رافقوه لخارج المتجر".