طلع النهار مع يونس.. يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وكعادة كل يوم ومع انطلاق الحلقة الجديدة من البرنامج تصدر تريند #طلع_النهار_مع_يونس موقع "تويتر" وسط تفاعل كبير من متابعى الراديو 9090، ومحبى يونس. ونشر أحمد المصرى صورة لـ مقدم البرنامج وعلق عليها ابدأ اليوم مع أحمد يونس، نفس الأمر صاحب حساب نوزا نشر صورة لـ يونس وعلق عليها: "ابدأ يومك الآن مع يونس".

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