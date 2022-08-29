تفاصيل خناقة حامية «فى الفضاء»

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن الخطوط الجوية الفرنسية قررت إيقاف اثنين من طياريها بعد مشاجرة بالأيدى، وتشابك جسدى داخل قمرة قيادة طائرة "إيرباص" خلال رحلة بين جنيف بسويسرا، وباريس بفرنسا.

ولفتت بلومبرج إلى أن "الخناقة" وقعت فى يونيو الماضى، وفقا لـ المتحدثة باسم الخطوط الجوية الفرنسية، والتى ذكرت أن الحادث تم حله بسرعة وسارت الرحلة بشكل طبيعى، لافتة إلى أن الطيارين ينتظران قرارا من الإدارة بشأن سلوكهم غير اللائق.

وكشفت تفاصيل المشاجرة، حسبما نقلت صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية، أن نزاع بين طيار ومساعده تصاعد إلى تشابك جسدى بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة، حيث أمسك الطيارين ببعضهما من الياقات بعد أن اصطدم أحدهما بالآخر أو صفعه.

ولفتت صحيفة "لا تريبيون" إلى أن الكشف عن هذه المشاجرة يأتى فى أعقاب تقرير نشرته، يوم الثلاثاء الماضى، هيئة تحقيق سلامة الطيران المدنى الفرنسية، خلص إلى حدوث سلسلة من الهفوات فى رحلات الخطوط الجوية الملكية الهولندية والتى تعد جزءا من شركة الخطوط الجوية الفرنسية.