حظر الظل على فيسبوك.. مارك زوكربيرج يكشف عن الحقيقة

جدة - نرمين السيد - أكد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة Meta المالكة لتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعى الشهيرة فى العالم "فيسبوك.. ماسنجر.. إنستحرام.. واتساب"، أنه لا توجد سياسة "حظر الظل" على فيسبوك أو غيره.





وقال مارك زوكربيرج: "أنا أعتقد أنها نوع من المصطلح العامى، ولكن ربما يشير ذلك إلى بعض تخفيضات المشاركات التى نتحدث عنها".

وذكرت صحيفة businessinsider أن الرئيس التنفيذى لشركة ميتا العالمية، أضاف، فى مقابلة استمرت 3 ساعات على بودكاست جوروجان كسبيرينس، أنه إذا تم وضع علامة على المنشور على أنه خاطئ من قبل مدقق الحقائق، فسيتم عرضه بشكل أقل إلى حد ما، ولكن إذا كان هناك بعض التواريخ داخل الصفحة، فيمكن أن يكون هناك نوع من السياسة الأوسع".

حظر الظل

ولفت مارك إلى أن المنشورات التى تم وضع علامة عليها على أنها خاطئة أو مضللة أو تندرج فى فئات المحتوى الضار، تشمل دولا أجنبية تتدخل فى السياسة والإرهاب، واستغلال الأطفال فى المواد غير الأخلاقية، فضلا عن ترويج الانتهاكات الصارخة لـ الملكية الفكرية.

واختتم مارك: "هناك كثير من الأخطاء، وجزء من المشكلة هو أن 3.5 مليار شخص يستخدمون هذه الخدمات، وإذا ارتكبنا خطأ 0.1% فى أى وقت، فلا يزال هناك مليون خطأ آخر".