عنده 19 سنة.. تفاصيل زيارة أغنى قزم فى العالم إلى أستراليا (صور)

جدة - نرمين السيد - أغنى قزم فى العالم

الحبيب الصغير هو نجم معروف فى عالم السوشيال ميديا وخصوصا على تطبيق "تيك توك"، حيث يعد القزم الأكثر شهرة وثراء فى العالم.

ورصدت عيون صحيفة الديلى ميل البريطانية، وصول حسب الله ماجوميدوفم إلى مطار سيدنى بـ أستراليا، فى أول جولة خطابية له، حيث استقبله عدد من أفراد الأمن فى صالة كبار الزوار، وبعد ذلك اعتلى سيارة فخمة تبلغ تكلفتها 1.2 مليون دولار.

حسب الله ماجوميدوفم

من المقرر أن يتحدث الحبيب الصغير فى أستراليا موجها خطابا لأحبائه فى منطقة هاسبولا بـ سيدنى يومى 29 و30 أغسطس، ثم يتحدث فى ملبورن يومى 31 أغسطس و1 سبتمبر.

وستشمل جولة حسب الله، لقاءات حصرية معه على وسائل التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا".

وفى هذا الصدد قال حسب الله ماجوميدوفم، إنه يأمل فى مقابلة حيوانات الكنغر وزيارة المعالم الشهيرة، بما فى ذلك شاطئ بوندى بـ أستراليا.

الحبيب الصغير

جدير بالذكر، أن الحبيب الصغير حسب الله ماجوميدوفم، ولد يعانى من نقص فى هرمون النمو، وهى حالة تجعله يعانى من قصر القامة بشكل غير طبيعى.

واشتهر حسب الله فى أواخر عام 2020 عندما بدأ فى نشر مقاطع فيديو على موقعى تيك توك، وإنستجرام، لنفسه وهو يؤدى أعمالًا غريبة تثير الضحك؛ ولهذا سرعان ما حصد الحبيب الصغير عددًا كبيرًا من المتابعين عبر الإنترنت بما فى ذلك 2.1 مليون متابع على Instagram و4.7 مليار مشاهدة على TikTok