أستاذ اجتماع يحذر من استغلال الدجالين للترويج لأنفسهم عبر السوشيال ميديا

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن مواقع التواصل الاجتماعى أعطت فرصة للدجالين للظهور بشكل كبير واستغلال الناس بطريقة أو بأخرى، لافتا إلى أن هؤلاء الدجالين نجحوا فى الترويج لأنفسهم بتقنيات عالية باستخدام أحدث الوسائل.

وقال رشاد، إن وسائل التواصل الاجتماعى أعطت فرصة أكبر للدجالين لتزييف وعى المواطنين، مؤكدا أن هناك فئات متعلمة تقع فريسة تحت أيدى الدجالين وهذا أمر خطير جدا.