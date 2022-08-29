تطلقها أبل 7 سبتمبر.. تفاصيل جديدة عن الساعة الذكية Watch Pro

جدة - نرمين السيد - وتنظم شركة أبل مؤتمرها المقبل فى 7 سبتمبر، ومن المتوقع أن تقدم خلال هذا الحدث الجيل القادم من الساعة الذكية من سلسلة Series 8
كما أنه من المقرر أن تتضمن ساعات أبل الجديدة إصدار يدعم مقاومة أعلى Apple Watch Pro، ولفتت التقارير إلى أن أبل تقدم هذا الإصدار بتصميم مسطح فى الششة، كما تأتى بحجم 47 أنش.
ويختلف هذا الإصدار عن سلسلة Series 7 السابقة التى انطلقت باثنان من الأحجام 41 و45 ملليمتر، لذا يأتى إصدار Pro المرتقب من أبل بأكبر حجم فى ساعات أبل الذكية، ومن المتوقع أن تأتى الساعة الذكية بحجم 1.99 إنش.
وأوضحت التقارير أن الساعة الذكية الجديدة تتميز بشاشة مسطحة تمامًا، حيث تأتى بمقاومة اعلى مع عمر بطارية أطول لدعم المستخدم فى الرياضات التى تحتاج مقاومة أعلى فى تصميم الساعة.
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