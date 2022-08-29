توقعات الأبراج الإثنين 29 أغسطس 2022.. صعود مهنى ومفاجآت عاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الإثنين

الحمل

انتهى من عملك فى الوقت المحدد حتى لا تتراكم عليك المهام، وابحث عن السعاة فى العلاقة العاطفية.

الثور

لا تكن متسرعًا فى ردودك وتحلى بالصبر والهدوء فى العمل، وحب نفسك أكثر من ذلك واجعل لنفسك مساحة خاصة.

الجوزاء

ركز فى عملك وابحث عن حلول للمشكلات التى تواجهك، وتناقش مع شريك حياتك بهدوء وابتعد عن العصبية.

السرطان

اهتم أكثر بقراراتك وفكر فيها واحسب خطواتك جيدًا، ولابد أن توفر سبل الراحة المادية والعاطفية لشريك حياتك.

الأسد

جدد سعيك لتحقق أهدافك وقدم المساعدة لزملائك، وابتعد عن العلاقات السلبية التى تستنزفك وابحث عن علاقة مستقرة.

العذراء

ثق بنفسك واسعى لتنفيذ الخطط التى وضعتها لنفسك، وكن مرنًا فى التعامل مع المحيطين بك.

العقرب

استغل مهاراتك وإمكانياتك لتحقق طموحك، واقترب أكثر من شريك حياتك وتحدث معه لتنتهى المشكلات.

الميزان

اجتهد وطّور من نفسك لتحسن من وضعك المهنى، وحافظ على استقرار العلاقة العاطفية وتعامل بهدوء ولطف مع شريك حياتك.

الجدى

استثمر فى جزء مدخراتك لتحقق أرباحًا تفيدك فيما بعد، واحتوى شريك حياتك ونفذ وعودك له.

القوس

استغل الفرص المتاحة أمامك وكن متواضعًا مع زملاء العمل، وسيطر على غضبك وانفعالاتك حتى لا تثير المشكلات مع شريك حياتك وتتأثر العلاقة.

الحوت

ابتعد عن الأمور التى لا تخصك وحافظ على مكانتك داخل العمل، وحاول أن تدخل السعادة على شريك حياتك وقدم له الكلمات الطيبة وفاجأه بالهدايا.

الدلو

تماسك لتتخطى كافة المعوقات وتصل إلى أهدافك، وابحث عن شريك حياتك عن طريق دائرة معارفك ولابد أن يرتاح له قلبك.