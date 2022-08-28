جدة - نرمين السيد - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى مقابلة أجراها المواطن السعودى ناجى البقمى بعد الانتشار الواسع لمقاطع فيديو من عملية انقاذ قام بها لأسرتين سعودية ومصرية جرفتهم سيول وادى تربة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أنقذ أسرتين من السيول.. إشادات واسعة بمواطن سعودى (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.