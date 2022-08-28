تيك توك يستغنى عن عشرات الموظفين لهذا السبب

وتضمنت عملية تسريح موظفى تيك توك عددًا كبيرًا من الموظفين فى امريكا الشمالية، وذلك كجزء من إعادة هيكلة قسم المبيعات، والذى شمل موظفين يعملون فى إدارة مبيعات الإعلانات وعلاقات العملاء مع العلامات التجارية التى تدير حملات على تيك توك.
وتقوم تيك تك بتسريح الموظفين بينما تعيد الشركة هيكلة فريقها الإعلانى.
وأوضح المتحدث باسم تيك توك أن هذه الخطوة جاءت كجزء من التحول المخطط له لجعل أعضاء فريق حلول الأعمال العالمية يركزون على قطاعات صناعية معينة، كالتجميل والترفيه، لكنه رفض الإفصاح عن عدد الموظفين الذين تأثروا كجزء من إعادة التنظيم.
ولفت إلى أن عمليات التسريح حدثت كجزء من مبادرة أوسع للنظر فى الاستمرار فى العمل بكفاءة عبر أعمال الشركة، كما تم إخبار الموظفين الذين تم تسريحهم أنه يمكنهم التقدم لوظائف آخرى فى الشركة من خلال بوابة الوظائف.
وقال أحد الموظفين الذين تم تسريحهم لموقع "بيزنس إنسايدر" إنه يعرف ما لا يقل عن 20 موظفًا تم التخلى عنهم هذا الأسبوع كجزء من عملية التسريح، التى قام بها تيك توك.
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