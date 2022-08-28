3 أبراج تكره الحر.. هل أنت منهم؟

جدة - نرمين السيد - 3 أبراج تكره الحر
أولًا: برج السرطان، حيث يفضل مواليد هذا البرج فصل الشتاء، إذ يعانون بشكل كبير فى الطقس الحار، لذا يتجنبون التعامل مع الأشخاص فى فصل الصيف، ويفضلون الابتعاد خلال درجات الحرارة المرتفعة.
ثانيًا: برج الأسد، مواليد برج الأسد من الأشخاص التى لا تحب فصل الصيف، ورغم انها تعشق الخروج والتنزه إلا أنهم يتجنبوا ذلك فى الطقس الحار، حيث يصبحون أكثر عصبية وانفعالًا، ويقل مجهودهم فى فصل الصيف.
ثالثًا: أيضًا يعانى مواليد برج الدلو فى فصل الصيف، ويفضلون تقليل التعامل مع الآخرين، ويعقيهم ارتفاع درجات الحرارة عن إنجاز المهام المطلوبة منهم.
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