قبل الإعلان الرسمى.. تسريبات جديدة عن مزايا آيفون 14

جدة - نرمين السيد - حيث أوضحت مجلة "فوربس" الأمريكية أن التسريبات التى أشارت إلى أن "أبل" ستغير بشكل جذرى شكل آيفون 14 كانت تقتصر حتى وقت قريب على "مخططات مسربة" و"تصورات فنية".

ولفتت إلى أن هذا الأمر لم يستمر أكثر، مضيفة أن هناك موجة من التسريبات الجديدة كشفت أن هاتف "آيفون 14 برو" لا يحتوى على "نوتش"، وهو عبارة عن نتوء فى أعلى الشاشة الهاتف ويضم الكاميرا الأمامية والسماعة.

وتعتبر هذه أول مرة يجرى فيها الكشف عن خلو الهاتف المرتقب من هذا الجزء.

ورجحت "فوربس" أن تكون أبل قد توصلت إلى تكنولوجيا جديدة لهذا التصميم، الذى وصفته المجلة بـ "المثير للدهشة".

كذلك بينت أن التسريبات الجديدة جاءت من مغرد صينى على تويتر، لافتة إلى أنه يملك سجلًا حافلًا فى مجال التسريبات التقنية.

وقالت إن هذا المغرد نشر صورًا لشاشة "آيفون 14 برو"، وآيفون 14 برو ماكس"، حيث كانت الكاميرا الأمامية داخل الشاشة.

فى حين بدا الثقب الخاص بالكاميرا أكبر بكثير من التقارير الأولية التى تناولت الأمر.

يذكر أن إلغاء مساحة "النوتش" فى أعلى الشاشة ضغط على عناصر كثيرة فيها، حيث أفادت تقارير أن أبل حركت رموز شركة الاتصال وخدمة "واى فاى" ورمز البطارية إلى الأسفل قليلًا ونحو اليمين، بحسب "العربية".

ويأتى هذا التطور انسجامًا مع سياسة التصميم الجديدة فى أبل التى تقضى بوجود الكاميرا تحت الشاشة، وهو ما قد بدأ العام الماضى فى حاسوب "ماك بوك".