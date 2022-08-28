شجار فوق السحاب.. طياران يتعاركان بالأيدى داخل قمرة القيادة من جنيف لباريس

جدة - نرمين السيد - وأشار المصدر إلى أن الخطوط الجوية الفرنسية أوقفت طيارين بعد شجارهما فى منتصف رحلة كانا يقومان بها بين جنيف وباريس فى يونيو الماضى.

كما أوضح أنه بعد وقت قصير من الإقلاع، سمع مضيفو الطائرة الشجار، وحين دخلوا المقصورة وجدوا الطيارين يتعاركان بالأيدى، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وتدخل طاقم الطائرة لفض الشجار، وجرى نقل أحدهما إلى مكان آخر لما تبقى من الرحلة، فيما بقى سبب العراك غير معروف.

وأكد المتحدث باسم شركة الطيران أن ما حدث سلوك غير لائق تمامًا، لافتًا إلى أنه تم فتح تحقيق حول الواقعة.

وقال مكتب الطيران المدنى إنه لم يتم إخطاره بالحادث، لأنه لم تكن هناك عواقب على الرحلة التى حطت بسلام فى باريس.