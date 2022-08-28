سقوط عربة قطار الموت بملاهى نيوجيرسى

جدة - نرمين السيد - وأثناء وجود الزوار بعربة قطر الموت الخشبية من طراز سيكس فلاجز، حدث عطل مفاجئ.
ونتج عن تلك الواقعة إصابة أكثر من 22 راكبا من بينهم 5 تم نقلهم إلى المستشفى فى حالة حرجة.
وشعر أحد الأفراد بأن هناك شئ غريب وأبلغوا عنه بسبب حدوث اهتزاز ودوى عالى، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.
وجاءت قوات الطوارئ الأمريكية 5 من الركاب إلى المستشفى بعد ذلك العطل فى ولاية نيوجيرسى.
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