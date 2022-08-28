على متن صاروخ بـ20 مليار دولار.. «ناسا» تطلق مركبة لاستكشاف القمر

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تطلق الوكالة، غدا الاثنين، الصاروخ الذى يحمل على متنه المركبة غير المأهولة "أوريون"، من مركز كينيدى للفضاء على ساحل ولاية فلوريدا.

صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت إن الصاروخ المستخدم فى الإطلاق لدى"ناسا"، بلغت تكلفته 20 مليار دولار، ولا يمكن استخدامه إلا لمرة واحدة، بينما تبلغ تكلفة الإطلاق 4 مليارات دولار.

ومن المقرر بحسب الوكالة أن تدور المركبة غير المأهولة حول القمر لمدة 42 يوما، قبل أن تعود إلى الأرض، حيث ستهبط فى المحيط.

ويأتى الإطلاق ضمن برنامج "آرتيميس" الذى تديره "ناسا"، ويهدف إرسال رواد فضاء إلى القمر مرة أخرى، وتسعى الوكالة إلى إجراء اختبار تقنيات يمكن أن تقود إلى هبوط البشر على كوكب المريخ.