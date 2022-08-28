تحديث جديد لحماية هواتف سامسونج القديمة من الاختراق

جدة - نرمين السيد - وأشار خبراء التقنية إلى أن سامسونج كشفت عن تحديثها الجديد للهواتف الصادرة بين عامى 2014 و2018، للوقاية من الاختراقات أو استغلال الثغرات الأمنية الموجودة بها.

ويضم التحديث عشرات الأنواع من الهواتف القديمة، التى لم تحصل على أى تحديث من فترة بعيدة، منها: Galaxy S5 Neo وGalaxy S6.

ولم تكشف الشركة عن تفاصيل كثيرة حول التحديث الجديد، ولكنها تعمل على إصلاح مشكلات الأمان ومشكلة GPS، وفقا لموقع "TechSpot".

ويجب على مستخدمى الهواتف القديمة مثل هواتف Galaxy S5 و Galaxy S6 و Galaxy Alpha و Galaxy A7، البحث فى إعدادات هواتفهم للحصول على التحديث الجديد.