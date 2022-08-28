جدة - نرمين السيد - وأشار خبراء التقنية إلى أن سامسونج كشفت عن تحديثها الجديد للهواتف الصادرة بين عامى 2014 و2018، للوقاية من الاختراقات أو استغلال الثغرات الأمنية الموجودة بها.
ويضم التحديث عشرات الأنواع من الهواتف القديمة، التى لم تحصل على أى تحديث من فترة بعيدة، منها: Galaxy S5 Neo وGalaxy S6.
ولم تكشف الشركة عن تفاصيل كثيرة حول التحديث الجديد، ولكنها تعمل على إصلاح مشكلات الأمان ومشكلة GPS، وفقا لموقع "TechSpot".
ويجب على مستخدمى الهواتف القديمة مثل هواتف Galaxy S5 و Galaxy S6 و Galaxy Alpha و Galaxy A7، البحث فى إعدادات هواتفهم للحصول على التحديث الجديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحديث جديد لحماية هواتف سامسونج القديمة من الاختراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.