باحثون صينيون يختبرون نوعا جديدا من الرصاص يقتل بدون اختراق الجسم

جدة - نرمين السيد - وخلال الاختبارات أطلق الباحثون من مركز طبى تابع للجيش الصينى فى تشونغتشينغ غرب البلاد رصاصات فولاذية عالية السرعة بقطر 5 ملم على خنازير مخدرة لتقييم التأثير المحتمل للأسلحة على جسم الإنسان، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست".

والطلقات التى وصلت سرعتها فى التجربة إلى 4000 متر فى الثانية (11 مرة ضعف سرعة الصوت) لم تقتل الخنازير على الفور، لكن موجات الصدمة من الرصاص تسببت فى جروح خطيرة فى جميع أنحاء الجسد.

وقال وانغ جيان مين، من قسم تقييم التأثير البيولوجى للأسلحة، وقائد فريق الاختبار، إنه يمكن ملاحظة الأضرار الجسيمة للعديد من الأعضاء فى وقت الإصابة، بما فى ذلك كسر العظام ونزيف الأمعاء والمثانة والرئة والدماغ.

وذكر أنه تم قتل الخنازير قتلا رحيما بعد ست ساعات من الاختبار، موضحا أن نتائج التشريح كشفت أن الرصاصة اخترقت الفخذ بسرعة تتراوح بين 1000 و3000 متر فى الثانية.

وتشير النتائج إلى أنه فى السرعات التى تتراوح بين 1000 و3000 متر فى الثانية، يتصرف الرصاص بالطريقة المعتادة، حيثُ يخترق الأنسجة ويمر عبر الأعضاء، ولكن عند سرعة 4000 متر فى الثانية تتغير كيفية عمل الرصاصة، حيث لا يخترق المقذوف الطرف الخلفى لكنه يشكل تجويفا كبيرا عند نقطة التأثير.