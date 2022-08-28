دار الإفتاء: صلة الأرحام من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مَنْ يصل أقاربه بسعة الرزق، والبركة فى العمر، فقال: «من أحب أن يُبسط له فى رزقه، وَيُنْسَأَ له فى أثره، فليصل رحمه» (رواه البخاري).

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