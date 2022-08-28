«راياديتو».. اكتشاف نوع جديد من الطيور يربك العلماء

رصد العلماء طائر راياديتو سوبانتاركتيك، فى جزر دييجو راميريز على بعد 100 كيلومتر من كيب هورن فى جنوب تشيلى، وهو طائر بنى اللون ومخطط بشرائط سوداء وصفراء ويزن 16 جرامًا، وله منقار كبير يربك علماء الأحياء.
والسبب أن راياديتو سوبانتاركتيك، الذى يشبه نوع من طيور الراياديتو التى تسكن غابات جنوب باتاجونيا وأعشاشًا فى تجاويف الجذوع، تم العثور عليه "يعيش فى مكان خال من الأشجار".
وأوضح ريكاردو روزى، الأستاذ فى جامعة ماجالانيس فى تشيلى وجامعة شمال تكساس ومدير معهد كيب هورن الدولى لدراسات التغير العالمى والحفاظ على التنوع البيولوجى، أنه لا توجد شجيرات ولا أنواع غابات، ومع ذلك طائر الغابة فى البقاء على قيد الحياة حرفيًا فى وسط المحيط.
ولفت إلى أن النتائج التى نشرت فى مجلة نيتشر العلمية، جاءت بعد تحقيق استمر 6 سنوات أصبح فيه الطائر الصغير "هاجسًا" للباحثين، وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وأشار رودريجو فاسكيز، عالم الأحياء بجامعة تشيلى وأحد الباحثين، إلى أن الدراسات الجينية أكدت أن النوع المكتشفة حديثًا يختلف فى طفرة عن بقية أنواع الراياديتو الكلاسيكية، بالإضافة إلى اختلافات فى السلوك والشكل.
وقال الباحثون فى دورية نيتشر إنهم أمسكوا 13 طائرًا فى الجزيرة وفحصوها، وأضافوا: "كانت الطيور من سكان دييجو راميريز أثقل وأكبر بشكل ملحوظ، لكن ذيلها كان أقصر بكثير".
وبالنسبة إلى روزى، يمكن أن يصبح هذا النوع رمزًا، من شأنه أن يساهم فى التعرف على جزر دييجو راميريز غير المعروفة.
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