أحدثت ثورة فى «ناسا».. إرسال رفات الممثلة نيشيل نيكولز للفضاء تكريما لها

جدة - نرمين السيد - ستصبح الممثلة الراحلة، نيشيل نيكولز، التى اشتهرت بشخصية "اللفتنانت نيوتا أوورا" فى مسلسل "ستار تريك"، أحدث نجوم الدراما التلفزيونية التى تعود لفترة الستينات يتم تكريمها بإرسال بعض من رمادها إلى الفضاء.





واستطاعت نيكولز التى توفيت فى 30 يوليو الماضى عن 89 عامًا، المساعدة فى تحطيم الصور النمطية العنصرية وإعادة تحديد أدوار هوليوود للمثلين السود فى ذروة حركة الحقوق المدنية الأمريكية، كونها واحدة من أوائل النساء السود اللواتى صورن شخصية تعبر عن تمكين المرأة على شاشة التلفزيون.

والآن بعد وفاتها تم إضافتها إلى بيان الركاب لسفينة فضائية حقيقية من المقرر أن تحمل مجموعة من القوارير تحتوى على رماد وعينات حمض ننوى لعشرات من محبى الفضاء، الذين رحلو عن الحياة، فى رحلة نهائية وأبدية حول الشمس، بحسب القائمين على هذا التكريم، ولم يتم بعد تحديد موعد الإطلاق، بحسب "العربية".

وأوكلت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" فى سبعينات القرن الماضى، لنيكولز مهمة المساعدة فى تعيين المزيد من المجموعات المهمشة والنساء فى وكالة الفضاء، إذا كان لها تأثي فى جذب مثل تلك المواهب ومنها أول رائدة فضاء أمريكية وهى "سالى رايد"، وأول رائدة فضاء سوداء وهى "ماى جيمسون"، وأول رئيس أسود لناسا "تشارلى بولدن".