اختراق تطبيق كلمات المرور العالمى LastPass يعرض بيانات 33 مليون شخص للخطر

جدة - نرمين السيد - كشفت شركة LastPass المطورة لتطبيق مدير كلمات المرور العالمية لاست باس، عن تعرض منصتها لحادثة أمنية خطيرة مؤخرًا، تعرض حسابات ما يزيد عن 33 مليون شخص حول العالم للخطر، بعد أن تمكن الهاكرز من اخترق خوادمها التى تعد أشهر موقع عالمى لتخزين كلمات المرور.





وأرسل لاست باس، إخطارات لمستخدميه حول العالم، يخبرهم بتعرض الخدمة لحادثة مؤخرًا، حيث استخدم طرف غير مصرح له حساب مطور مخترق للوصول إلى أجزاء من رمز مصدر مدير كلمات المرور وبعض المعلومات الفنية الخاصة بالموقع.

وأشار الرئيس التنفيذى لشركة لاست باس إلى أن أحد المتسللين سرق مؤخرًا شيفرة المصدر والمعلومات السرية بعد التسلل إلى النظام الأساسى الخاص بالتطبيق، ولكن التحقيق الذى تجريه الشركة لم يعثر على دليل على أنه تم الوصول إلى بيانات مستخدم أو كلمات مرور مشفرة.

ولفت الرئيس التنفيذى للموقع إلى أن الشركة قد نفذت إجراءات أمنية إضافية معززة، بعد احتواء الخرق الذى رصدته قبل أسبوعين، ولم تعلق لاست باس على المدة التى استغرقها الخرق قبل اكتشافه.

وأوضح المسؤول عن كلمة السر فى بيان أن الشركة لا تعتقد أن المخترق قد تمكن من الوصول إلى أى من كلمات مرور المستخدمين المخزنة على المنصة، وأنه لا يتعين على المستخدمين اتخاذ أى إجراء لتأمين حساباتهم.

وأكدت لاست باس، أن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى النظام باستخدام حساب مطور واحد مخترق، حيث كشف التحقيق أن طرفًا غير مصرح له تمكن من الوصول إلى البرنامج الذى يستخدمه الموظفون لإنشاء وصيانة كلمات السر.