لدعم هواتف جوجل الجديدة.. سامسونج تُطور معالجات Exynos 1380 وTensor

جدة - نرمين السيد - وتعتبر سامسونج هى الشركة المصنعة لمعالجات Tensor الخاصة بشركة جوجل، ولقد قدمت إصدار الشركة الأول بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذى يدعم بالفعل سلسلة هواتف Pixel 6. وبدأت شركة سامسونج فى العمل على جيل جديد من معالجات Tensor، ويأتى المعالج الجديد بنموذج رقم S5P9865، كما يشار إليه أنه الجيل الثالث من معالجات Tensor. ومن المتوقع أن يدعم الجيل الجديد من هواتف جوجل Pixel 8 وتحمل الشرائح الجديدة رمز Zuma. وأوضحت التقارير أن سامسونج بدأت أيضًا فى العمل على تطوير معالج Exynos 1380 الذى يأتى بعد إصدار الشركة الحالى Exynos 1280 الذى أطلق من سامسونج خلال شهر أبريل الماضى، والذى قدم فى هاتف Galaxy A53.

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