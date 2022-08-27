كرموه ولقبوه بـ «البطل».. طفل ينقذ أمه من الغرق فى حوض السباحة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأشارت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية إلى أن الحادثة تعود إلى مطلع أغسطس الجارى، ووقعت فى ولاية أوكلاهوما.

يذكر أن اسم الطفل غافين، ووالدته لورى كينى التى قالت إن ما حدث واحد من أسوأ كوابيسها.

وأوضحت لورى أن غافين ابنها غافين خرج للتو من المسبح، وكان على الشرفة وكان ذلك عندما سمعها تستغيث.

وأضافت أن غافين قفز، حتى أن الكلب حاول الدخول إلى البركة، وأوصلها ابنها إلى السلم ثم ركض والدها للدخل.

ولفتت الشرطة إلى أنه من دون تصرف الطفل السيع، فإنه كان من المرجح أن تغرق الأم فى حوض السباحة التابع الملحق بمنزل العائلة.

ويظهر الفيديو الذى التقطته كاميرا المراقبة كيف ركض الطفل نحو حوض السباحة، حيث صعد السلم المؤدى إليه ثم قفز فى المياه وسبح نحو الأم، وسحبها إلى حدود الحوض، وبعدها قدم الأب للمساعدة فى إخراج الأم.

وكرمت الشرطة الأمريكية فى ولاية أوكلاهوما الطفل، الذى وصفته وسائل إعلام محلية ورواد مواقع التواصل بـ "البطل"، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وجاء التكريم خلال حفل نظمته الشرطة وحضره أصدقاء غافين، الذى تسلم درعًا يشيد بما فعله.

وعبرت الأم خلال الحفل عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن ابنها معتاد على مسعادتها فى الأوقات الحرجة، فقد أنقذها قبل ذلك من الاختناق.