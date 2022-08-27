جدة - نرمين السيد - وأشارت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية إلى أن الحادثة تعود إلى مطلع أغسطس الجارى، ووقعت فى ولاية أوكلاهوما.
يذكر أن اسم الطفل غافين، ووالدته لورى كينى التى قالت إن ما حدث واحد من أسوأ كوابيسها.
وأوضحت لورى أن غافين ابنها غافين خرج للتو من المسبح، وكان على الشرفة وكان ذلك عندما سمعها تستغيث.
وأضافت أن غافين قفز، حتى أن الكلب حاول الدخول إلى البركة، وأوصلها ابنها إلى السلم ثم ركض والدها للدخل.
ولفتت الشرطة إلى أنه من دون تصرف الطفل السيع، فإنه كان من المرجح أن تغرق الأم فى حوض السباحة التابع الملحق بمنزل العائلة.
ويظهر الفيديو الذى التقطته كاميرا المراقبة كيف ركض الطفل نحو حوض السباحة، حيث صعد السلم المؤدى إليه ثم قفز فى المياه وسبح نحو الأم، وسحبها إلى حدود الحوض، وبعدها قدم الأب للمساعدة فى إخراج الأم.
وكرمت الشرطة الأمريكية فى ولاية أوكلاهوما الطفل، الذى وصفته وسائل إعلام محلية ورواد مواقع التواصل بـ "البطل"، بحسب "سكاى نيوز عربية".
وجاء التكريم خلال حفل نظمته الشرطة وحضره أصدقاء غافين، الذى تسلم درعًا يشيد بما فعله.
وعبرت الأم خلال الحفل عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن ابنها معتاد على مسعادتها فى الأوقات الحرجة، فقد أنقذها قبل ذلك من الاختناق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كرموه ولقبوه بـ «البطل».. طفل ينقذ أمه من الغرق فى حوض السباحة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.