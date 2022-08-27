لص يسرق سيارة والشرطة تضبطه على سلالم المترو.. فيديو

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع EFE المحلى، طاردت الشرطة اللص أمام سكان العاصمة مدريد، حيث تركها صاحبها بالقرب من موقف سيارات مفتوحة، وبها المفتاح الخاص، ما سهل عملية السرقة.

وحاول صديق مالك السيارة فى البداية أن يوقف اللص لكنه فشل، لتدخل الشرطة وتنجح فى القبض على اللص.

وتداول نشاط تويتر مقطع الفيديو الخاص بالمطاردة، وأشادوا بنجاخ القوات الأمنية فى محاصرة السارق والقبض عليه.