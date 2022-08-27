بخطوات بسيطة.. إزاى تحمى الواتس آب من الاختراق؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال حديثه فى برنامج "8 الصبح" المعروض عبر "دى إم سى" أن هناك 5 خطوات لسرقة الواتس آب، الأولى عن طريق الثغرات الموجودة فى التطبيق والتى تظهر كل فترة مثل صورة "جى إى إف" والتى تحتوى على تكوينات خبثة تمكن الهاكرز من ذلك.
وأشار إلى أن التحويل الكامل للرسائل والمكالمات، من شأنه تسهيل الاختراق، محذرا من الرسائل التى تحتوى على معلومة "خد نت ببلاش" حيث تعطى بالفعل لكن مقابل هذا يتم سرقة البيانات.
ولفت إلى أن التطبيقات البديلة، من أخطر ما يعرض الواتس للسرقة، ومن أبرزها "الواتس الذهبى"، موضحا أن نحو 60 مليون مصرى على الأقل تطبيق الواتس لديهم مخترق.
ولفت إلى الروابط الوهمية خطر، مشيرا إلى أنها قد تحتوى على صفحة "طبق الأصل" من الصفحات الأصلية، مؤكدًا ضرورة طلب "#002##" للخروج من أى تطبيقات قد تكون مخترقة للهاتف.
وشدد الخبير التقنى، على أهمية تفعيل التحقق بخطوتين، وتفيعل خاصية التنبيه، وخاصة تشفير الرسالة فى المكالمات الهامة جدًا، والتى تمنع الاطلاع على الرسائل حتى فى حال الاختراق.
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