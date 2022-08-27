الإفتاء: اللسان نعمة من الله ينبغى أن يوظفها الشخص فى قول الخير

جدة - نرمين السيد - أكدت دار الإفتاء المصرية، أن حفظ اللسان من الوقوع فى الأذى والفُحش يعدُّ من أفضل الخصال التى ينبغى على الإنسان أن يتحلَّى بها، فاللسان نعمة من الله ينبغى أن يوظِّفها الشخص فى قول الخير وذِكر الله والإصلاح بين الناس، يقول تعالى: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا}.





وأوضحت، أن التَّلفُّظ بالأمور المحرَّمة شرعًا؛ كالغيبة، والنميمة، والسخرية: أمرٌ مذمومٌ شرعًا؛ فقد قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «إن المؤمن ليس باللعان، ولا الطعان، ولا الفاحش، ولا البذيء» (رواه أحمد).

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